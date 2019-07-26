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Burhaniye'de atletizm kursları ilgi gördü

Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün yaz kursları kapsamında düzenlediği atletizm kursu ilgi gördü.

8 Eylül Stadında, öğretmenliğini Güngör Erenoğlu ve Deniz Erenoğlu'nun yaptığı kursa katılan 14 sporcu haftanın 6 günü çalışıyor.


Çalışmaların çok verimli geçtiğini anlatan Antrenör Deniz Erenoğlu, özel sporcuların dünya şampiyonluklarına imza attıklarını söyledi. Çalışmaların okulların açılmasını kadar devam edeceğini anlatan Erenoğlu, “Haftanın 6 günü çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çok yetenekli öğrencilerimiz var. Atletizmde çok iyi yerlere geleceklerine inanıyorum. Çalışmalarımıza daha çok katılım bekliyoruz. Özel sporcularımız dünya şampiyonluklarına imza attı ” dedi.

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