Burhaniye'de atletizm kursu ilgi gördü

Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün 8 Eylül Stadında açtığı Atletizm Kursu ilgi gördü. Deniz Erenoğlu ve Güngör Erenoğlu çiftinin antrenörlüğünü yaptığı kursa 30 öğrenci katılıyor.

Hafta içi her gün düzenlenen kurslarda büyük coşku yaşanırken, öğrenci sayısı da her geçen gün artıyor. Kurslara daha çok öğrenci beklediklerini anlatan Beden Eğitimi Öğretmeni Güngör Erenoğlu, “8 Eylül Stadında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çalışmalarımız zevkli geçiyor. Öğrenciler çalışma saatlerini iple çekiyorlar. Bu çocuklarımızın içinden çok iyi atletler çıkacaktır. kursa daha çok öğrenci bekliyoruz” dedi. Erenoğlu çiftini kutlayan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Bülent Dükancı da, “Okullarımızda ve Atatürk Spor Salonunda başlattığımız kurslarımız devam ediyor. Bir grup öğrencimizde 8 Eylül Stadında atletizm çalışıyor. Hepsine başarılar diliyorum. Deniz ve Güngör Erenoğlu çiftine de teşekkür ediyorum." dedi.