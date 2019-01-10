Burhaniye'de baca yangını korkuttu

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde bir evin bacasında çıkan yangın korkuttu.
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bir evin bacasında çıkan yangın korkuttu. İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, kısa zamanda müdahale ederek yangını büyümeden söndürdü.
Yunus Mahallesi Bayraktar Sokağı'ndaki Süleyman Akçura'ya ait evin bacasında yangın çıktı. Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile çatıya sıçramadan söndürülürken, itfaiyeciler baca temizliğine dikkat çekti. Baca yangınlarının çokluğuna dikkat çeken itfaiye görevlileri bacaların usulüne uygun yapılmasını isterken, baca temizliğinin zamanında yapılmasını tavsiye etti.