Burhaniye'de bağışçılara teşekkür

Dernekten burs alan üniversite öğrencisi gençlerinde görev aldığı toplantının sunuculuğunu yine bursiyer öğrencilerden İpek Çolak yaptı.

Ticaret Odası Salonu'nda düzenlenen toplantı, Şube Başkanı Uğur Baykent'in açılış konuşması ile başladı. Uğur Baykent, konuşmasında kurumsallaşmasının önemini vurgularken, bunun için amatör bir ruhla ancak profesyonel bir disiplinle görev yapılması gerektiğini söyledi. Adından dernek üyesi Fahri Akdağ'ın hazırlayıp sunduğu, derneğin yaklaşık iki yıllık etkinliklerini anlatan bir projeksiyon gösterimi gerçekleştirildi. Daha sonra da, derneğin Çağdaş Gençlik Komisyonunun kolaylaştırıcısı olan Yeliz Sanır kendisini tanıtarak ÇYDD'nin gençler için anlam ve önemini vurgulayan bir konuşma yaptı. Son olarak, bağış yapan dernek üye ve dostlarına, hizmetleri ile katkı sunan kişi ve kuruluşlara teşekkür belgeleri takdim edildi.