Burhaniye'de bağlama konseri

Burhaniye'de Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerin ilk konseri ustalarını aratmadı

Halk Eğitim Merkezi Salonunda şefliğini Kurs Öğretmeni Sercan Özdil'in yaptığı konserde, İşaret Dili Öğretmeni Şermin Taşpınar, türkü söylerken İsmail Girgin de zeybek oyunu ile izleyenleri büyüledi.

Halk Eğitim Merkezindeki konseri, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni ile Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bülent Dükancı ile okul müdürleri izledi. Kurs öğretmeni Sercan Özdil'i kısa sürede gösterdiği başarıdan dolayı kutladı. Zihni, ilçede kurs çeşidi ve sayısının artırılması yönünde yoğun gayret içinde olduklarını belirtti.