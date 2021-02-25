Burhaniye'de Bahadınlı yolu ağaçlandırıldı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde belediye, Bahadınlı Köy yoluna yüzlerce Ihlamur ve Zakkum ağaçları dikti. Ağaç dikimi. İlçeye 7 kilometre uzaklıktaki Bahadınlı mahallesinde sevince neden oldu.

Burhaniye Belediyesinin öncülüğünde mahalle muhtarı Sezgin Gökdemir'in katkılarıyla dikilen yüzlerce fidan köy girişinde toprakla buluşturuldu. Balıkesir Orman Müdürlüğü'nden alınan fidanların dikim çalışmalarına, Burhaniye Belediyesi‘de Zakkum ağaçları ve bitkilerle destek verdi. Yaklaşık 200 fidanın köy yoluna sağlı sollu olarak dikimi Bahadınlı'da yaşayan vatandaşları sevindirirken, vatandaşlar muhtar Sezgin Gökdemir ve Belediye ekiplerine teşekkür etti.