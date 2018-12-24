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Burhaniye'de banka müdürlerinden Kaymakam ziyareti

Burhaniye ilçesinde, finans sektörünün temsilcisi konumunda olan banka şube müdürleri Kaymakam Hüseyin Öner’e nezaket ziyaretinde bulundular.

Burhaniye ilçesinde, finans sektörünün temsilcisi konumunda olan banka şube müdürleri Kaymakam Hüseyin Öner'e nezaket ziyaretinde bulundular. Kaymakam Öner, Banka müdürleri Okan Erdoğan, Kadir Güngör, M. Akif Taşkın, Ayşe Şenay Gilik, Işıl Sümer ve Bülent Aslan'dan oluşan heyeti makamında kabul etti.


Ziyaret sırasında, ilçenin genel ekonomik ve ticari yapısı ile yatırımcılar açısından avantaj ve dezavantajlı yönleri de değerlendirildi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Hüseyin Öner, “Finans sektörünün temsilcileri olan banka müdürlerinin tespit ve değerlendirmeleri önemlidir. Bu anlamda çok yararlı bir sohbet imkanı bulduk. Banka müdürlerimize ziyaretlerinden ötürü teşekkür ediyorum” dedi.

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