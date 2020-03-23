İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Burhaniye'de banklar kaldırıldı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde parklardaki banklar s öküldü.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde parklardaki banklar s öküldü.


İlçe genelinde, başta Cumhuriyet meydanı olmak üzere sahil ve Örende bulunan bankları söken veya sökülemeyecek katlanır bankları sabitleyen belediye ekipleri, virüs salgınındaki hastalanma riskini en aza indirmek adına önlemlerini almaya devam ediyor.


Ekipler parklardaki bankları kaldırıp depoya koydu. Pandemi riskinin ortadan kalmasıyla bankların yerine konulacağı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.