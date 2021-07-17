Burhaniye'de başarı öğretmen ve öğrenciler ödüllendirildi

Nadir Tolun Ortaokulu Salonunda düzenlenen törene, Kaymakam İlyas Memiş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, bazı okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi 2020-2021 ödül töreni Nadir Tolun Ortaokulu Salonunda yapılırken, 27 öğretmen ve 13 öğrenciye başarı belgeleri verildi. Öğretmen ve öğrencilerin başarı belgeleri Kaymakam İlyas Memiş ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni tarafından verilirken, kaymakam başarılı öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Projenin devam ettiğini anlatan Kaymakam İlyas Memiş, “Sayın Valimizin başkanlığında, ilimizdeki eğitim faaliyetlerindeki başarıyı artırmaya yönelik bir proje hazırlandı. Maalesef talihsiz bir dönem geçirdik. Bu nedenle arzuladığımız sonuçları alamadık. Ancak, edindiğimiz tecrübelerle önümüzdeki yıl daha başarılı olacağımıza inanıyorum. Başarılı idareci, öğretmen ve öğrencilerimizi kutluyorum” dedi. Konuşmaların ardından öğretmen ve öğrencilerin başarı belgeleri Kaymakam İlyas Menmiş ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni tarafından verildi.