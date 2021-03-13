Burhaniye'de başarılı öğrenciler ödüllendirildi

Burhaniye de 6 öğrenci ve öğretmen Dursun Altun, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak tarafından ödüllendirilirken ödüller Kaymakam İlyas Memiş tarafından verildi.

Celal Toraman Anadolu Lisesi konferans salonunda düzenlenen ödül törenine, Kaymakam İlyas Memiş, Burhaniye İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, Şube Müdürü İzettin Zengin, ilgili okul müdürleri ve öğrenciler katıldı. BİGEP kapsamında üstün başarısından dolayı Vali Hasan Şıldak tarafından ödüllendirilen öğretmenin başarı belgesini ve İldeki sınavlarda başarılı olan öğrencilere ödüllerini Kaymakam İlyas Memiş takdim etti. Başarılı öğrencilerle öğretmeni kutlayan Kaymakam İlyas Memiş, “ Başarılı olan öğrencilerimizi de öğretmenimizi tebrik ediyorum. İlçemizin eğitimdeki başarının artırılması noktasında BİGEP Projesi kapsamındaki çalışmaların okullarımızın eğitimdeki başarısının artması hususunda önemli dir. Projenin İlçemizde en iyi şekilde uygulanması konusunda gayret gösterilmesini istiyorum” dedi.