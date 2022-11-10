Burhaniye'de Başkan Deveciler zeytin işçileri ile buluştu

Türkiye'nin önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, hasat yapan zeytin işçileri ile bir araya geldi. Burhaniye'de zeytin hasadı bütün hızıyla devam ederken, hasat binlerce insana da ekmek kapısı oldu.

Edremit Körfezinin en büyük zeytinliklerine sahip olan Burhaniye Belediyesi de yeni dönemde, kendine ait zeytinliklerinde erken hasatla mahsulleri almaya başladı. Belediye'ye ait yaklaşık 70 bin ağaçtan, 3 bin ağacın erken hasadını yapmaya devam eden Belediye İşletme ve İştirakler Müdürlüğü'ne bağlı çalışan zeytin emekçileri Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler'in ziyaretiyle mutlu oldu. Zeytin emekçilerini unutmayan Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, hasat yapan işçilerle bir araya gelirken, işçilerle pilav ve helva yedi. Hasat hakkında bilgiler alan Başkan Deveciler, emekçilerin sofrasına da katkı sundu. İşçilerle birlikte öğlen yemeği yiyen Deveciler, bütün işçilere kolaylıklar dileyerek;” Bu yıl yapılan ürün hasatından elde edilen yağımız çok kalitelidir. İlk hasatları doğal, filtresiz olarak sofralarla buluşturmaya başladık. Burhaniye'nin zeytinyağın kalitesiyle farkını ortaya koymuştur. Bütün işçilere hasatın bereketli olmasını temenni ediyorum” dedi.