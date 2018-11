Burhaniye'de Başkan Uysal öğretmenleri ziyaret etti

Uysal, okul ziyaretleriyle de öğretmenlerle bir araya geldi.

Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal, Öğretmenler Gününde, Burhaniye'ye yeni yapılan Şehit Pilot Üsteğmen Erdem Mut Ortaokulu'nu ziyaret ederek okul idarecileri ve öğretmenlerle buluştu. Başkan Uysal, okul ziyaretlerinde, çocukların eğitimli yetişmesinde ve geleceği için doğru kararlar vermesinde büyük rol oynayan ve her türlü fedakarlığı gösteren öğretmenlere minnet borçlu olduklarını söyledi. Başkan Uysal, "Her öğretmen, çocuklarımız ve geleceğimiz için bir umut ışığıdır. Eğitim ve öğretime büyük önem veriyoruz. Burhaniye Belediyesi olarak eğitim kurumlarımızı elimizden geldiğince ziyaret ederek istişarede bulunuyor ve okullarımızın eksikleri konusunda katkı sunmaya çalışıyoruz. Toplumun şekillenmesinde çok önemli katkıları olan eli öpülesi öğretmenlerimizi de sadece 24 Kasım'da değil, her gün anmak, anlamak ve iyi dinlemek gerekir. İnsana yapılan her yatırım ve emek bizim için kutsaldır. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın daha sağlıklı ve daha iyi eğitimli yetişmesine vesile olan başta Başöğretmen Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anarken, tüm öğretmenlerimizin ve eğitim camiamızın Öğretmenler Gününü en içten duygularımla kutluyor, başarı ve huzur dolu yarınlar diliyorum" dedi.