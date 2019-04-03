Burhaniye'de Başkan Uysal'dan veda masajı

Burhaniye ilçesinde, 31 Martta yapılan yerel seçimlerde kaybeden Belediye Başkanı Uysal, bu gün görevi CHP'li Ali Kemal Deveciler'e devrederken, sosyal medyada bir veda mesajı yayınladı Sevgili Burhaniyeliler diye başlayan veda mesajında kendisine destek olanlara teşekkür etti.

Necdet Uysal mesajında şunlara yer verdi. “ Hayat her zaman yeni bir başlangıç yeni bir ümittir. En önemlisi de onurlu bir duruştur! Son derece demokratik bir ortamda geçen 31 Mart yerel seçimlerinin sonucu belli olmuştur. Burhaniye'mize hayırlı ve uğurlu olsun. 5 yıl önce şahsıma gösterdiğiniz teveccüh ile emanet ettiğiniz Belediye Başkanlık görevimi yeni seçilmiş Ali Kemal Deveciler kardeşime bugün teslim ediyorum. Bu anlamda; seçimlerde şahsıma oy veren vermeyen tüm hemşehrilerime sonsuz teşekkürler ediyorum. Ben sizlerden razıyım, Cenabı Allah'da sizlerden razı olsun. 5 yıl sizlerle birlikte Burhaniye için yol yürüdük. Çok hayır dua alacağımızı düşündüğümüz hizmetler de bulunduk. Bu vesileyle; seçim çalışmalarında bizlerle olup, Cumhur İttifakı ruhuna uygun hareket eden AK Parti ve MHP Burhaniye İlçe Teşkilat ve mensuplarına da emeklerinden dolayı ayrıca ve açıkça teşekkür ediyorum. Rabbim memleketimizin birliğini ve bütünlüğünü bozmak isteyenlere fırsat vermesin. Hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun.”