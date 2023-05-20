İhlas Haber Ajansı

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Burhaniye'de başpehlivanlar yetişecek

Burhaniye ilçesinde, Atatürk Spor Salonunda çalışmalarını sürdüren küçük pehlivanların 8 Eylül Stadındaki gösterileri büyük ilgi gördü.

Yılın 365 günü çalıştıklarını anlatan antrenör Kemal Kurt, Burhaniye'de Kırkpınar Başpehlivanlarının yetişmekte olduğunu söyledi.


Burhaniye'de İlçe Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün düzenlediği güreş kursu büyük ilgi gördü. Çalışmalarını aralıksız sürdüren küçük güreşçiler 8 Eylül Stadında gösteri yaptı. Küçük pehlivanların gösteri güreşleri alkış aldı. Haftanın 7 günü çalıştıklarını anlatan antrenör Kemal Kurt, çok başarılı güreşçilerin yetişmekte olduğunu söyledi. Çalışmaların aralıksız devam ettiğini anlatan Kurt, “Şu anda 30 sporcu ile çalışıyoruz. Yöredeki güreşlere katıldığımız gibi Kırkpınar'a da gidiyoruz. Çok yetenekli gençlerimiz var. İnşallah, önümüzdeki yıllarda Kırkpınar Başpehlivanlarının çıkacağına inanıyorum” dedi.

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