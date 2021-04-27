Burhaniye'de bebek ziyaretleri devam ediyor

Burhaniye Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı olarak kurulan, alanında uzman hemşire ve ebeden oluşan ekip, yeni doğum yapmış anneleri ve bebekleri ziyaret ederek çeşitli eğitimler veriyor.

“Sağlıklı nesiller, mutlu insanlar, mutlu Burhaniye” sloganıyla devam ettirilen projede anne ve bebeğin evdeki ilk kontrolleri yapılırken, anne ve bebek bakımı ile ilgili eğitim veriliyor. Covid-19 tedbirlerine uygun olarak ev ziyaretleri gerçekleştirilirken, talep doğrultusunda telefon üzerinden de bilgilendirme yapılabiliyor. Bu kapsamda en son ziyaret, pandemi tedbirleri kapsamında Geriş Mahallesi'nde yaşayan 7 günlük bir bebek ve annesine yapıldı. Ziyarette, alanında uzman ekipçe anneye; emzirme eğitimi, anne beslenmesi, göbek bakımı, sarılık muayenesi ve eğitimi, anne ve bebeğin kişisel bakımı ve temizliği ile ilgili bilgilendirme, anne sütü arttırıcı beslenme, bebek banyosu, bebek masajı konularında bilgi aktarımı ve uygulamalı eğitim gerçekleştirildi. Memnuniyetini belirten anne, “Bu en mutlu olduğumuz zorlu pandemi günlerinde belediyemizin yanımızda olduğunu bilmek çok güzel ” şeklinde konuştu.