Burhaniye'de belediye ambulanslar için dezenfekte alanı oluşturdu

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Korona virüs tedbirleri kapsamında yoğun önlemler alınırken, pazarlarda dezenfeksiyon stantları oluşturuldu ve vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımı yapıldı. Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü ilçede görev yapan ambulanslar için dezenfekte alanı oluşturdu.

Belediye şantiyesinde oluşturulan dezenfekte alanında 7/24, görevden dönen ambulanslar dezenfekte ediliyor. Korona virüs nedeniyle birçok kamu kurumu ve ticari kuruluşta dezenfeksiyon çalışması yapıldığını anlatan Belediye Sağlık İşleri Müdürü Barış Hakan, “Burhaniye Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri olarak şantiye alanımızda dezenfeksiyon alanı oluşturduk. 7/24 esasına uygun olarak şantiye alanımızda özel ambulanslar ve 112 ambulansları ile cenaze nakil araçlarını dezenfekte ediyoruz. Vatandaşlarımızı kurallara uymaya çağırıyoruz” dedi.