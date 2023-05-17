İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Burhaniye'de belediye asfalt tamirlerine başladı

Burhaniye ilçesinde, yaz aylarının gelmesiyle birlikte Belediye ekipleri asfalt tamirlerine başladı.

Doğalgaz kazıları sırasında bozulan yolları tamir eden 5 kişilik ekip, çalışmaların trafiğin yoğun olduğu caddelerden başladığı söyledi.


Burhaniye'de doğalgaz kazısı ve yağmurlar nedeniyle bozulan yolların onarımına başlandı. Burhaniye Belediyesi Fen İşleri Müdürü İnanç Erturan'ın gözetimindeki 5 kişilik tamir ekibi çalışmalarını, Ören Mahallesi Kumbağlar mevkiinde sürdürürken, çalışmaların yaz boyu devam edeceği açıklandı. Öğretmenler Mahallesindeki yol tamirlerini tamamlayan ekibin Ören'deki çalışması da takdir topladı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.