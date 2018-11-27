Burhaniye'de belediye çalışanları kan verdi

Cumhuriyet Meydanında, konuşlanan Kızılay tırına giderek kan bağışında bulunan Belediye çalışanları, verdikleri kanların ihtiyaç sahibi hastalara şifa olmasını diledi.

Balıkesir Kızılay Kan Alma Aracında çalışan sağlık personelinin, kan bağışına ihtiyaç olduğunu ve destek beklediklerini bildirmesi üzerine belediyede çalışan personel kan bağışına koştu.Önce bilgilendirilen belediye çalışanlarının, daha sonra kan değerleri ölçülerek kan almaya uygun olup olmadıkları doktor tarafından kontrol edildi. Kan vermeye uygun personelden kan alınırken, Kızılay görevlileri, duyarlı davranışları için kan bağısı yapanlara teşekkür ettiler. Kan vermekten mutlu olduklarını anlatan Belediye çalışanları ise; “Hiç tanımadığımız yardıma ihtiyacı olan kişilerin yardımına yetişmek bizleri sevindiriyor. Ülkemizde kan bağışının daha fazla artmasını ve Kızılay'a bu konuda yardımların artmasını diliyoruz” dediler. Kan veren personele teşekkür eden Belediye Başkanı Necdet Uysal da, ”Kızılay tırının kan bağışına ihtiyaç olduğunu bildirmesi üzerine belediyede çalışan mesai arkadaşlarımızın duyarlılık göstermesi bizleri onurlandırdı. İnşallah, bu kanlar ihtiyaç sahiplerine şifa olur. Kurumlar ve Sivil Toplum Kuruluşları özellikle Kızılay tarafından düzenlenen Kan Bağışı kampanyalarına herkesin katılmasını arzu ediyorum. Belediye çalışanlarımızı Kızılay'ın sesine kulak verdikleri ve destekledikleri için kutluyorum” dedi.