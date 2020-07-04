Burhaniye'de belediye faaliyet raporu onaylandı

Burhaniye Belediyesi Temmuz ayı olağan meclis toplantısı Pandemi'den dolayı vatandaş katılımı olmadan gerçekleştirildi.

Covid-19 virüsü nedeniyle önlemlerin alındığı meclise, üyeler ateşleri ölçüldükten sonra maske ve dezenfekte kullanarak toplantıya katıldı. Sosyal mesafe kuralına da uyulduğu toplantıda, 2019 faaliyet raporu ve komisyonlara üye seçimleri gerçekleştirildi. Basın mensuplarının toplantı başlamadan önce görüntülerini almasından sonra oturumun izleyiciye kapatıldığı meclis görüşmesi Belediye Sosyal Medya hesaplarından canlı olarak yayınlandı. Yapılan meclis görüşmesinde gündem maddesi olarak ilk, denetim komisyonu raporu görüşüldü. Komisyon raporu sonrası 2019 yılı faaliyet raporu görüşülerek oylandı. Faaliyet raporu Burhaniye Belediye Meclisi tarafından oy çokluğuyla kabul edildi. Yapılan oylama sonrası Belediye komisyonlarına üye seçimleri gerçekleştirildi. Seçimler sonrası belediye meclisi gündem konularını görüştükten sonra 7 Temmuz Salı günü yapılacak 2. oturuma kadar oturumu sonlandırdı.