Burhaniye'de belediye kendi imkanlarıyla dezenfektan tüneli yaptı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, belediye çalışanları insanların içinden geçerek steril edileceği dezenfekte tüneli yaptı. Dezenfekte cihazı ilk olarak pazaryeri girişlerinde kullanılmaya başlandı.

Bölgesinde bir ilki daha gerçekleştirerek halk sağlığı adına bir günde dezenfekte tüneli imal eden Burhaniye Belediyesi, cihazı insan yoğunluğunun olduğu bölgelerde kullanmaya başladı. İlk olarak pazaryerine girişlerde kullanılan dezenfekte tüneli, içinden geçen insanların üzerlerindeki giysileri sterilize ederek hijyen sağlıyor. Korona virüsü tedbirleri kapsamında yaptığı çalışmalarla ülkede adından sıkça söz ettiren Burhaniye Belediyesi, Belediye işçileri tarafından dizayn edilerek tasarlanan dezenfeksiyon tünelini kullanmaya başladı. Belediye Temizlik işlerine bağlı işçiler tarafından bir gün gibi kısa bir sürede yapılan cihaz vatandaşların giysilerini dezenfekte ediyor. Giysilerdeki Bakterileri ve virüsü yok ediyor. Yapılan tünelin daha kompakt ve değişik kullanım alanlarına da uygun halde çeşitlendirerek yapmaya devam edeceklerini bildiren yetkiler, dezenfekte tünelini araçlar için olan modelini de tasarladıklarını belirtti.