İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Burhaniye'de Belediye, Milli Güreşçi Çavdar'ı transfer etti

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Belediyespor Güreş Takımı Milli Güreşçi Sertaç Çavdar’ı transfer etti.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Belediyespor Güreş Takımı Milli Güreşçi Sertaç Çavdar'ı transfer etti. Çavdar, Burhaniye Belediyespor adına güreşirken, bir taraftan da güreşçi yetiştirecek.


Burhaniye doğumlu olan ve Bartın Üniversitesi'nde spor yöneticiliği okuyan milli güreşçi, Yıldırım Belediyespor, İzmir Büyükşehir Belediyespor, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'da güreşti. Milli güreşçi Çavdar'ın Türkiye 2.'liği ve Burhaniye Kızıklı güreşlerinde birinciliği bulunmakta. Milli sporcu. Kırkpınar'da ilk 16'ya kalırken, 7 yıldır milli takımda Türkiye'yi temsil ediyor. Burhaniye Belediyespor Şube Başkanı Erhan Güngör, transferle ilgili yaptığı açıklamada, Burhaniye'nin öz evladını yuvaya kavuşturduğu için mutlu olduğunu söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.