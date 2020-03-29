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Burhaniye'de Belediye sokak hayvanlarına sahip çıktı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Virüs tehdidinin etkisini yaşayan sokak hayvanları Burhaniye Belediyesi tarafından her gün beslenerek tedavi ediliyor.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Virüs tehdidinin etkisini yaşayan sokak hayvanları Burhaniye Belediyesi tarafından her gün beslenerek tedavi ediliyor. Korona virüsünün ülkeyi sarmasıyla birlikte insan yaşamının etkilenmesi, sokakta ki hayvanları da zor şartlarda yaşamak zorunda bıraktı.


Korona virüsü ile mücadele ve önleme çalışmaları kapsamında Burhaniye'de büyük özveriyle çalışan ekipler, sadece insan yaşamı değil hayvanların da yaşamlarını korumak için mücadele çalışmalarını hızlandırdı. Sokak hayvanlarının açlıktan ölmemesi için yemek ve mama ihtiyaçları konusunda çalışmalar yapan Burhaniye Belediyesi ilçe genelinde sokakta yaşayan hayvanları periyodik olarak mama ve yemeklerle besleyerek tedavi ediyor. Evlerinden dışarıya çıkamayan vatandaşların, sokak hayvanlarına yönelik yeterli düzeyde yemek ihtiyaçlarını karşılamamasından dolayı aç kalan hayvanlar Burhaniye Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından her gün besleniyor.


Belediye Sokak Hayvanları Bakımevi'nde kurulan ekiplerce beslenen hayvanların arasında hasta yada yaralı olanlar da, ekipler tarafından tedavi ediliyor.

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