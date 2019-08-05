Burhaniye'de Belediyesporda altyapı göz doldurdu

Dün ilçeye gelen Antalyaspor Altyapı Sorumlusu Sadi Sincanlıoğlu, 15,17 ve 17 yaş gurubu sporcuların antrenmanını izlerken, olumlu not verdi.

8 Eylül stadındaki antrenmanı izleyen Antalyaspor Altyapı Sorumlusu Sadi Sincanlıoğlu, Burhaniye altyapı antrenörü Tarık Kısa'dan bilgiler aldı. Takımı beğendiğini belirten Sincanlıoğlu, önümüzdeki günlerde değerlendirmelerini bildireceğini söyledi. Sadi Sincalıoğlu'na teşekkür eden Belediyespor Altyapı Sorumlusu Avukat Hasan Ender, “Sincanlıoğlu ekibimizi beğendi. Oyuncularımızı izledi ve teknik ekibimizden bilgiler aldı. Bazı oyuncularımızı değerlendireceklerini umuyorum. Bundan böyle Antalyasporlarla iş birliği yapacağız. Bunun gençlerimiz için yararlı olacağını düşünüyorum” dedi.