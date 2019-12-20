Burhaniye'de BENGİ projesine akademik destek

Proje kapsamında öğrencilerle aynı sırayı paylaşarak birlikte kitap okuyan Kaymakam Hüseyin Öner, bu haftaki ziyaret programı çerçevesinde kırsal Bahadınlı İlk ve Ortaokulu ile Karadere İlkokulunu ziyaret etti.

Ziyarette Kaymakam Hüseyin Öner'e Burhaniye Meslek Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Alim Burak Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Faruk Kendigelen, İlçe Müftüsü Hacı Öz, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Muhsin Pala ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Selçuk Çiftçi eşlik etti. Ziyaret çerçevesinde gerçekleştirilen okuma programlarının ardından Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (BUBYO) öğrencilerinin sosyal sorumluluk ve takım olma projesi çerçevesinde temin ettiği çeşitli hediyeler ile Kaymakamlıkça temin edilen satranç takımları, Kaymakam Hüseyin Öner, Burhaniye -Meslek Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban, kurum amirleri ve mahalle muhtarlarının katılımı ile öğrencilere hediye edildi. Üniversiteli gençler teşekkür eden Kaymakam Hüseyin Öner, “ Üniversite gençliği, okullarımızın sıra, masalarının cila, vernikleme işleri ile sınıfların boya-badana işleri gibi bakım onarım çalışmalarını yaptı. Kitap, kırtasiye malzemeleri ve oyuncak hediye ederken, okuma saatine katıldılar. Gençlerimiz, çocuklara hikaye anlatırken, onların güzel vakit geçirmelerini sağladılar. Üniversite gençliğine ve Burhaniye Meslek Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban'a bu desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum” dedi.