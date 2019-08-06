Burhaniye'de Beşiktaşlılar kan bağışında bulundu

Başkan Hüseyin Çolak öncülüğünde Cumhuriyet meydanına gelen Beşiktaşlılar, burada konuşlanan Balıkesir Kızılay Kan Merkezi otobüsünde sırayla kan verdiler.

Başkan Hüseyin Çolak öncülüğünde formaları ile birlikte Cumhuriyet Meydanına gelen 25 kişilik Beşiktaşlı grubu, Kızılay Kan Merkezi sorumlusu Dr. Veysel Gökçe ve hemşire Aylin Alkan ile görüşürken, sırayla kan verdi. Bağış kampanyasına katılan taraftarlara teşekkür eden dernek başkanı Hüseyin Çolak, “Kızılay ile ortaklaşa kan bağışı etkinliğimizi Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirdik. Kan bağışının yanında kök hücre nakli ve organ bağışı için de bir umut arayan vatandaşlarımıza destekte bulunduk.1903 Burhaniye Beşiktaşlılar Derneği olarak farkındalık oluşturma adına gerçekleştirdiğimiz bu bağışlar devam edecek. İhtiyaç sahiplerinin hayatlarını kurtarılması adına tüm vatandaşlarımızı kan vermeye ve organ bağışlamaya davet ediyoruz” dedi. Dr. Veysel Gökçe de, dernek başkanı Hüseyin Çolak ve dernek üyelerine teşekkür etti.