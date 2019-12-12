Burhaniye'de Beşiktaşlılar öğrencileri sevindirdi

Kartal Yuvası mağazalarından aldıkları atkıları ziyaret ettikleri kırsal Bahadınlı ilkokulunda dağıtan taraftarlar büyük takdir topladı.

1903 Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Hüseyin Çolak'ın öncülüğünde bir araya gelen Beşiktaşlı taraftarlar öğrencileri sevindirdi. Bahadınlılı öğrenciler atkı sahibi oldu. Okul ziyaretlerinin devam edeceğini anlatan Hüseyin Çolak, “ Atkılarımızı köy okullarındaki çocuklarımıza ulaştırmak amacıyla bugün Bahadınlı İlkokulu'na gittik. Burada öğrencilerimize, soğuk kış günlerinde faydalanmaları için atkıları hediye ettik. Güzel evlatlarımızla buluşmamıza vesile olan değerli öğretmenlerimize teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dileriz. Evlatlarımızın yüzündeki o gülüş ise bizim için paha biçilemezdi” dedi.