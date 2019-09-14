Burhaniye'de bilgisayar kurslarına yoğun ilgi

Bekir Tuna'nın öğretmenliğini yaptığı bilgisayar işletmenliği kursuna katılan 22 kişinin 163 saat ders göreceği açıklandı. Kursun 3 ay devam edeceğini bildiren Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Bülent Dükancı, kurs sayısının ve çeşidinin artarak devam edeceğini söyledi. Geçtiğimiz yıl 404 kurs açıldığını anlatan Dükancı, “Kurslarımız ilgi görmektedir. Geçtiğimiz aylarda açılan yaz kursları da tamamlandı. Bu günlerde bir taraftan kursları başlatırken, bir taraftan da kurs kayıtlarına devam ediyoruz. Her yıl açtığımız bilgisayar kursları da ilgi görmektedir.” dedi.