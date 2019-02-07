Burhaniye'de bilgisayar kursu ilgi gördü

Göksel Akar ve Oğuzhan Öztürk'ün öğretmenliğini yaptığı kursa 20 kişi katılıyor.

Halk Eğitim Merkezi salonlarında düzenlenen 3 aylık bilgisayar kursuna 20 genç katılıyor. Akşam saatlerinde düzenlenen kursların ilgi gördüğünü anlatan Müdür Bülent Dükancı, gençler sayesinde salonların cıvıl cıvıl olduğunu söyledi. Kursu ziyaret eden Dükancı, kurs öğretmenlerinden bilgi aldı ve gençlerle sohbet etti. Dükancı , “Sömestr tatilinin sona ermesi ile birlikte çok sayıda kursu başlattık. Tüm kurslarımızda olduğu gibi Bilgisayar Kursuda ilgi gördü. Nisan ayında sona erecek olan kursumuza 20 kişi katılıyor. Kursu bitirenlere belge verilecek. Hepsine başarı diliyorum” dedi.