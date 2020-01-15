İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Burhaniye'de Bilim Sanat Merkezi sınavları başladı

Burhaniye ilçesinde, Bilim Sanat Merkezi öğrenci tanılama uygulaması başladı.

Sekiz Eylül İlkokulunda düzenlenen sınavlara 3 bin 720 öğrencinin katılacağı açıklandı.


Burhaniye'nin yanı sıra, Edremit, Havran, Gömeç ve Ayvalık ilçelerinden öğrencilerinde katıldığı sınavlara bu güne kadar 520 öğrenci iştirak ederken, 21 Mart'a kadar devam edeceği açıklandı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, Milli Eğitim Şube Müdürü Bilal Bilen, Bilim Sanat Merkezi Müdürü Murat Kırbıyık ve Edremit Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürü Erdoğan Aslantaş'ın gözetiminde yapılan sınavlarda bina sorumluluğunu ise Sekiz Eylül İlkokulu Müdürü Ali Bayraktar yapıyor. Sınavların ilgi gördüğünü anlatan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, sınavların 21 Martta sona ereceğini ve 18 Nisanda ise telafi sınavı yapılacağını söyledi. Zihni, yaz aylarında ise mülakat yapılacağını anlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.