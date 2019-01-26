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Burhaniye'de bin kişiye zeytinyağlı festival çorbası

Burhaniye ilçesinde, 15.

Uluslararası Zeytin ve Zeytinyağı Hasat Festivali başlarken, halka zeytinyağlı tarhana çorbası ikram edildi.


Belediye önünde toplanan vatandaşlar. Balıkesir Büyükşehir Belediye Bandosu eşliğinde ellerinde bayraklarla kortej yürüyüşüne katılırken, ilçe meydanında folklor ekipleri gösteriler yaptı. Gösteriler devam ederken, belediye görevlileri tarafından bin kişiye bardak içinde zeytinyağlı tarhana çorbası dağıtıldı. Çorba dağıtımını gören vatandaşlar, çorba alabilmek için sıra oluşturdu.


Görevlilere teşekkür eden Ahmet Nedim Hergül, “Festivalde tarhana çorbası dağıtıldı. Çorba çok lezzetliydi. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.


İlker Omar Demiray da, ”Tarhana çorbası Ege yöresinin milli yemeği. Kış günlerinde içimizi ısıtıyor. Kara zeytinle çok iyi oluyor. Çorba dağıtımı festivalle özdeşleşti” dedi.

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