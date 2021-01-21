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Burhaniye'de bir evin kazan dairesinde çıkan yangın korkuttu

Burhaniye ilçesinde, bir evin kazan dairesinde çıkan yangın korkuya neden oldu.


Edinilen bilgilere göre, yangın Öğretmenler Mahallesi Ayhan Özerdem Caddesi 48/1 adresinde meydana geldi. Öğlen saatlerinde, Ayhan Özerdem Caddesinde Ali Güngör Çoban'a ait evin kalorifer kazan dairesinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine giden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Burhaniye İtfaiye Gurup Amirliği ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangında kazan dairesi hasar görürken, yangının söndürülmesi yaşanan korkuyu bitirdi.

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