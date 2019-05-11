Burhaniye'de bisiklet festivali düzenlenecek

Burhaniye ilçesinde, Öğretmenler Mahallesi Çevre Koruma ve Güzelleştirme Derneği'nin öncülüğünde 5'nci Bisiklet Festivali düzenleniyor. 27-30 Haziran tarihlerinde yapılması planlanan Bisiklet Festivaline yurdun değişik yörelerinden 150 bisikletçinin katılması bekleniyor.

Bisiklet Festivali için hazırlıkların devam ettiğini anlatan Öğretmenler Mahallesi Çevre Koruma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı İsmail Küçükkahraman, “Bu yıl festivalimizin 5'ncisini yapacağız. Ayaklı mesire yerinde toplanacak olan bisikletçiler, Kazdağı'ndan Madra'ya kadar olan Edremit Körfezinde düzenlenecek gezilere katılacaklar. Yurdun değişik yörelerinden 150 dolayında bisikletçinin katılmasını bekliyoruz. Bu konuda belediyemizde bize destek olmaktadır. Festival için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz” dedi.