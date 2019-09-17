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Burhaniye'de boğulma tehlikesi geçiren vatandaşı itfaiye kurtardı

Burhaniye ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren vatandaşı itfaiyeye bağlı cankurtaran ekipleri kurtardı.


Edinilen bilgiye göre, Öğretmenler Mahallesi plajında denize giren Adem Gönülal, fenalık geçirince çırpınmaya başladı. Olayı gören Burhaniye İtfaiye Gurup Amirliği cankurtaran ekipleri, 73 yaşındaki Gönülal'ın yardımına koşarken, bir taraftan da 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Sudan çıkarılan yaşlı adama ilk müdahale plajda yapılırken, ambulansla Burhaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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