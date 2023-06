Burhaniye'de bozuk kaldırım kazaya davetiye çıkarıyor

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Ören Mahallesi'nde bozulan kaldırım kazalara davetiye çıkarıyor. Kaldırımın 4 aydır bozuk olduğunu kaydeden vatandaşlar, onarılmasını istediler.

Ören Mahallesi Altınyol Caddesi girişinde bozulan kaldırımın 4 aydır tamir edilmemesi tepkiye neden oldu. Kaldırımı kullanamayan vatandaşların yola çıkmak zorunda kaldıklarını anlatan Hamdi Mengi, sezonun başlaması ile birlikte Ören de hareketliliğin arttığına dikkat çekti. Ayaklı ışıklı kavşağında trafiğin arttığını anlatan Mengi, “Arazide biriken suyun tahliyesi için bu kaldırım 4 ay önce kazıldı. Ancak bu güne kadar tamir edilmedi. Her gün yüzlerce vatandaş burasını kullanmaktadır. Kaldırım bozuk olduğu için de vatandaşlar yola inmek zorunda kalıyor. Her an bir kaza olabilir. Onun için bu kaldırımın tamir edilmesini bekliyoruz” dedi.

Astsubay emeklisi Mustafa Dirik te,” Burası çok hareketli bir yer. Biz de akşam sabah buradan geçiyoruz. Kaza olmadan tamir edilmeli” diye konuştu. Emekli bankacı Mustafa Karabıyık da, “ Burası ana kavşak. Biz de her gün buradan geçiyoruz. Bizim gördüğümüzü acaba yetkililer görmüyor mu. Bir an önce onarılmalı” ifadelerini kullandı.