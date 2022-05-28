İhlas Haber Ajansı

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Burhaniye'de bozulan yollar asfaltlanıyor

Burhaniye de yağışların sona ermesi ve havaların ısınması İle birlikte ilçe genelinde asfalt yama ve düzenleme çalışmalarına başlandı.

Doğalgaz ve altyapı çalışmalarından kaynaklı bozulan yolların onarımına başlayan Burhaniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler asfalt yama aracıyla bozuk yolları düzeltiyor.


Burhaniye'nin bazı bölgelerinde devam eden doğalgaz alt yapı çalışmaları dolayısıyla bozulan yollarda sıkıntının farkında olduklarını dile getiren Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, “İmkanlarımız ölçüsünde bozulan bütün yolların onarımına çalışıyoruz, bu konuda halkımızdan anlayış bekliyoruz. Çalışmalar, İlçenin her bölgesinde program dahilinde yaz boyu sürecek” diye konuştu.

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