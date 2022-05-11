Burhaniye'de Briç Şampiyonası başlıyor

13-14-15 Mayıs tarihlerinde Burhaniye Belediyespor Kulüp Tesislerinde yapılacak şampiyonaya 7 ilden yaklaşık 200 sporcunun katılması bekleniyor.

Burhaniye ilçesinde, briç sporu her geçen gün gelişirken, ilçe önemli bir etkinliğe de ev sahipliği yapacak. Güney Marmara Bölge Elemelerine 7 ilden katılım olacağını anlatan Briç Federasyonu Balıkesir Temsilcisi Veteriner Hekim Uğur Tarhal, şampiyona için hazırlıkların tamamlandığını söyledi. İlçe de, briç sporunun geliştiğini anlatan İl Temsilcisi Uğur Tarhal, “Güney Marmara Bölge Elemelerine Balıkesir, Bursa, Yalova, Bilecik, Kocaelili, Sakarya ve Kütahya illerinden yaklaşık 200 sporcu katılacak. İlçemizden de Burhaniye Belediyespor, Kuzey Ege Spor Kulübü ve Körfez Eğitim ve Gelişim Spor Kulübü takımları yarışacak. Briç Türkiye finalleri de 6-11 Ağustos tarihinde Eskişehir de yapılacak. Şampiyonanın ilçemize hareket getireceğine inanıyorum” dedi.