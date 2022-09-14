Burhaniye'de burs müracaatları başladı

Burhaniye Belediyesi, Eğitime Destek Derneği tarafından eğitimde fırsat eşitliği ilkesi çerçevesinde üniversite öğrencilerine yönelik karşılıksız burs yardımları bu sene de devam ediyor.

İlçe sınırlarında kendisi veya ailesinin ikamet etme şartı aranan adaylar, başvurularını 20 Eylül'e kadar Burhaniye Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü'ne yapabilecek. Geçtiğimiz yıl başlatılan proje çerçevesinde Burhaniye Belediyesi tarafından kurulan Eğitime Destek Derneği, Burhaniye'de 250 öğrenciye burs imkanı sağlamıştı. Ekonomik krizle boğuşan öğrenci ve ailelerine eğitim desteği sağlamak için kolları sıvayan Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, bu sene de karşılıksız burs desteğini yükselterek devam ettirme kararı aldı. Eğitime yapılan her yatırım aydınlık ve çağdaş geleceğin temellerini attığını vurgulayan Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler “Gençlerimize her zaman inanıyor ve onlara güveniyoruz. Tüm öğrencilerimize eğitim hayatlarında başarılar diliyorum” dedi.