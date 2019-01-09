Burhaniye'de buzlanan yollarda tuzlama çalışması yapıldı

Burhaniye ilçesinde, dün gece yaşanan aşırı soğuk nedeniyle, Ören yolunda sulama sisteminin patlaması sonucu ıslanan yol buz pistine dündü.
Polis, Ahmet Akın Kültür Merkezi önünde oluşan buzlanmaya karşı sürücüleri uyarırken, belediye ekipleri yola tuz attı.
Ahmet Akın Kültür Merkezi önündeki sulama sistemi soğuk nedeniyle patlarken, ıslanan yolda buzlanma meydana geldi. Polis, Ören yoluna giden sürücüleri uyarırken, Belediyeye de haber verdi. Ahmet Akın Merkezi önüne gelen belediye görevlileri, buzlu alana tuz sererken, olası kazalarında önüne geçilmiş oldu.