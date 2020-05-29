Burhaniye'de cami avluları Cuma Namazı'na hazırlandı

Cami avlularına sosyal mesafe için çizgiler çizilirken, cemaatte de Cuma heyecanı başladı.

Burhaniye'de camiler dezenfekte edilirken, cami avluları da Cuma namazı için hazırlandı. Ören Caminde imam Kadir Özdemir'in öncülüğünde bir araya gelen cemaat, cami avlusuna sosyal mesafe için çizgiler çizerken, 2,5 ay sonra Cuma namazı kılacak olmanın heyecanını yaşamaya başladı. Salgın nedeniyle camilerde cemaatle namaz kılamadıklarını anlatan Yavuz Baltacı, “Yaklaşık 2,5 aydan beri camilerimizde cemaat yok. Kılınacak Cuma namazı için caminin avlusunu hazırladık. Sosyal mesafe içinde çizgiler çizdik. Cemaatimizi bekliyoruz” dedi. Ören Cami İmamı Kadir Özdemir de, “ 2,5 aydan beri cemaatle namaz kılmaya hasret kaldık. Bu hastalık bizi evlerimize hapsetti. Yarın, Cuma namazımızı cami avlusunda kılacağız. Arkadaşlarla birlikte sosyal mesafe için çizgilerimizi çizdik. Safları belirledik. Camimiz hazır. Cemaatimizi bekliyoruz” dedi. Mustafa Dirlik ise, “Uzun zamandır camilerde cemaatle namaz kılamıyorduk. Cemaatle namaza hasret kaldık. İnşallah bu hasret sona eriyor. Bütün cemaatimizi bekliyoruz” dedi.