Burhaniye'de camiler dezenfekte edildi

Ayrıca her ibadethaneye sterilizasyon paketleri verildi.

29 Mayıs'ta ibadete açılacak cami, cemevi ve ibadethaneler Burhaniye Belediyesi ekipleri tarafından açılmadan önce detaylı şekilde temizlenerek dezenfekte edildi. Cemaatin hijyenik ve sağlıklı ortamda ibadetini yapılabilmesi için yapılan çalışmalar kapsamında toplamda 45 Cami ve 2 adet cem evinin temizlik ve dezenfekte işlemleri gerçekleştirildi. Genelge kapsamında 29 Mayıs günü belirlenen kurallar çerçevesinde öğle, ikindi ve Cuma namazlarının camilerde kılınabileceği yönünde yapılan açıklama sonrası harekete geçen Burhaniye Belediyesi, cemaate kapılarını açacak merkez ve kırsal mahallelerdeki tüm ibadethanelerin temizlik ve dezenfekte işlemlerine başladı. Belediye Sağlık İşleri ekiplerince Cami ve cemevlerinin içleri başta olmak üzere, bahçe avlu kısmı, açık ve kapalı tüm alanlar temizlik işlemlerinin ardından dezenfekteden geçirildi. Yapılan çalışmalar sonrası cami ve cem evlerinde ki görevlilere Burhaniye Belediyesi tarafından içlerinde eldivenler, maskeler ve dezenfektanlar bulunan strelizasyon paketlerinden verildi. Burhaniye Belediyesi olarak ibadete açılacak cami ve cemevlerinin tüm temizlik, dezenfekte ve hijyen çalışmalarına başladıklarını ifade eden Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler; “Kısıtlamalı olarak açılacak ibadethanelerimiz virüsün çoğunluklu olarak yayılabileceği alanlardan ve bunu mümkün olduğu derecede en aza indirerek dezenfekte çalışmalarımızı itinalı bir şekilde yapıyoruz. Halk sağlığı bakımından öncelikli olarak çalışmalarımız bu yönde devam ediyor” şeklinde konuştu.