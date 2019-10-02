İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Burhaniye'de Camiler ve Din Görevlileri Haftası'na coşkulu kutlama

Burhaniye’de Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlamaları kapsamında Kur’anı Kerim ve Mevlid okunurken, Müftü Hacı Öz etkinliklerin hafta boyunca devam edeceğini açıkladı.

Burhaniye'de Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlamaları kapsamında Kur'anı Kerim ve Mevlid okunurken, Müftü Hacı Öz etkinliklerin hafta boyunca devam edeceğini açıkladı.


Haftanın ilk programı da Bahçelievler Camisi'nde düzenlendi. Yatsı namazı öncesi düzenlenen programda Kur'anı Kerim ve Mevlit okunurken, Müftü Hacı Öz, camiler ve din görevlilerinin önemini anlattı. Haftanın 1986 yılından bu yana kutlandığını anlatan Müftü Hacı Öz, “Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle kutlama programı hazırladık. Cumhuriyet Mahallesi ve Yeni Mahalle Camilerinde de programımız olacak. Hafta boyunca Huzurevi, Hastane ve Cezaevi ziyaretlerimiz olacak. Emekli din görevlileri ile şehit yakınları ve gazilerimizi ziyaret edeceğiz. Okullarda düzenlenen kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilerimize ödüller vereceğiz. Haftayı dolu dolu kutlamak için büyük gayret içindeyiz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.