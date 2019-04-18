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Burhaniye'de camilerde ramazan temizliği

Burhaniye ilçesinde, Belediye, Ramazan öncesi camilerde temizlik çalışması başlattı.

Kırsal Mahalle camilerindeki çalışmanın tamamlandığını anlatan ekip sorumlusu Salih Adıyaman, kadınlardan oluşan ekibin merkez mahallelerde çalışmaya başladığını söyledi.


Burhaniye'de, Ramazan ayı yaklaşırken, Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler de camilerde temizlik çalışması başlattı. Kadınlardan oluşan 6 kişilik ekip kırsal mahalle camilerindeki çalışmayı tamamlarken, merkez camilerinde çalışmaya başladı. Cami temizliklerinin periyodik olarak yapıldığını anlatan ekip sorumlusu Salih Adıyaman, “Bahar aylarının gelmesiyle birlikte çalışmalarımız arttı. Ramazan yaklaşırken, camilerde temizlik çalışmalarına ağırlık verdik. Kırsal mahallerdeki cami temizlikleri tamamlandı. Şu anda ilçe merkezindeki camileri temizliyoruz. Bu çalışmalar Ramazan gelmeden tamamlanmış olacak” dedi.

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