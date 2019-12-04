İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Burhaniye'de camilere bakım

Burhaniye ilçesinde, Belediye Başkanlığının kadınlardan oluşturduğu 7 kişilik ekip camileri temizlemeye başladı.

İskele, Öğretmenler ve Ören Mahalle camilerini temizleyen kadınların tüm camileri temizleyeceği bildirildi


Burhaniye Belediyesi, zeytin hasadını tamamlarken, zeytin hasadında çalışan kadınları da cami temizliğine yönlendirdi. 7 kişilik ekibi önce İskele ve Öğretmenler Mahallesi camilerini temizlerken, dünde Ören camiinde temizlik yaptı. Camiyi baştan aşağıya pırıl pırıl yapan ekip büyük takdir topladı. Cami cemaati ekibe teşekkür etti. İşlerini severek yaptıklarını anlatan işçilerden Atiye Koç, “Zeytin hasadında çalışıyorduk. Zeytin bitti. Şimdi ise cami temizliğinde çalıyoruz. Öncelikle sahil camilerinden başladık. İlçedeki tüm camiler temizlenecek” dedi. Caminin pırıl pırıl olduğunu anlatan Ören Cami İmamı Kadir Özdemir, “Camimiz kadınlar sayesinde tertemiz oldu. Emeği geçen kardeşlerimize ve belediye yetkililerine teşekkür ediyoruz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.