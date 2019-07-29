Burhaniye'de camiye gelen gençler cemaati sevindirdi

Burhaniye ilçesinde, camilerde başlatılan yaz Kur'an kursları devam ederken, namazlarda gençlerin çoğalması da cemaati sevindirdi. Gençleri camilere çekebilmek için çalıştıklarını anlatan imam Halit Karaca, camilerde de daha çok genç görmek istediklerini söyledi.

Burhaniye'de Yeni Mahalle Camii'nde bir gurup gencin namaza devam etmesi cemaati sevindirdi. Camilerde daha çok genç görmek istediklerini anlatan Ahmet Demir, bunun için din görevlilerine büyük iş düştüğünü söyledi. Camideki yaz Kur'an kursunun ilgi gördüğünü anlatan Yeni Mahalle Cami İmamı Halit Karaca, “Gençlerimiz arasında futbol turnuvası düzenledik. Gençlerimiz için çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Camimizde gençlerin sayısının artması bizi ve cemaati sevindirdi. Daha çok gencimiz camilere gelsin istiyoruz” dedi.