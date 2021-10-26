Burhaniye'de çamlığın imara açılmasına çevrecilerden tepki

Burhaniye'de imara açılacağı öne sürülen Rasim Yedikardeşler Çamlığı ile ilgili tartışmalar sürüyor. Burhaniye Çevre Platformu (BURÇEP) bu projenin, hem Büyükşehir Belediye Meclis hem de Burhaniye Belediye Meclisi üyelerinin çevreye duyarlı oldukları iddialarının sınandığı bir "turnusol kağıdı" olduğunu belirtirken, "Şimdi, hayatî öneme sahip toplantının arifesinde ilgililere soruyoruz ve cevap bekliyoruz. Rant mı, hayat mı? Para mı, doğa mı? Beton mu, Burhaniye mi? Biz hayat diyoruz, biz doğa diyoruz ve biz Burhaniye diyoruz" dedi.

Rasim Yedikardeşler Çamlığı'nda basın açıklaması yapan BURÇEP üyeleri, "Tek bir ağacı bile kestirmeyeceğiz" yazılı pankart açarken, Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi üyelerine de bu konunun oylanması halinde red oyu vermeye çağırdı.

BURÇEP'in açıklaması şöyle:

"Burhaniye Belediye Meclisi tarafından, geçen yıl kabul edilip Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne sunulan, kısaca Rasim Yedikardeşler Çamlığı'nın yapılaşması planı diyebileceğimiz projeye ilişkin görüşme, Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Ekim ayı toplantıları ikinci oturumunda görüşülecek. Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler'in iddiasına göre gündem maddesi, Büyükşehir Belediye Meclisi'nde görüşülmeden iade edilecek. Meclis iç tüzüğüne göre ise büyükşehir belediyesine sunulan önergenin 3 ay içinde görüşülmemesi halinde kabul edilmiş sayılacak. Bir başka iddiaya göre ise, yarın görüşülmesi planlanan önerge, eksiklikleri nedeni ile komisyon tarafından iade edilecek, yani mecliste görüşülmeyecek. Komisyondan iade edilmesi halinde de meclis iç tüzüğündeki 'üç ay içinde görüşülmemesi halinde kabul edilmiş sayılır' kuralına dahil olup olmadığını bilmiyoruz. Bize söylenen, eksiklikler nedeni ile komisyondan dönmesi halinde, ilgili maddenin düzeltilmek ya da tamamlanmak üzere Burhaniye Belediye Meclisince ele alınacağı yönünde. Burhaniye halkının üzerinde hassasiyetle durduğu bu konu pek çok nedenle önemlidir; Yapılaşmaya açılacak alandaki ağaçların kesilmeyeceği, başka bir yere nakledileceği iddia edilmektedir. Oysa, yerinden sökülerek başka bir alana nakledilecek ağaçların yaşama şansının çok düşük olduğu bilinmektedir. Küresel iklim krizinin kendisini yoğun olarak hissettirdiği ve buna bağlı olarak kuraklık, sel gibi doğal afetlerin yaşanmaya başladığı bu dönemde kuraklığın da, selin de tek ilacı ağaçtır. Şunu çok net söylüyoruz ki, tek bir ağaç bile hepimiz için çok değerlidir ve tek bir ağaçtan bile vazgeçmeyeceğiz.

Projeye konu alan sadece Burhaniye'nin yeşil alanı değil, aynı zamanda hafızasıdır da. Bu alan, Burhaniye'nin değerli ailelerinden Taylı ailesinin, yeşil alan olarak kullanılmak şartı ile belediyeye bağışladığı bir alandır. Bu şartı yok sayarak çamlığı yapılaşmaya açmak, aynı zamanda değerli bir mirası, Burhaniye'nin bu önemli değerini de ezip geçmektir.

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Plan Açıklama Raporu incelendiğinde görülecektir ki, Rasim Yedikardeşler Çamlığını da kapsayan alan, bölgemizin tamamında olduğu gibi, birinci derece deprem bölgesinde kalmaktadır. Daha da kötüsü, zemin yapısı nedeni ile deprem anında sıvılaşma riski taşımaktadır. Ayrıca, Karınca Deresine yakınlığı sebebiyle taşkın alanı içinde kalmaktadır. Tüm bu saydıklarımız bile, bu projeden vazgeçmek için yeterli sebeptir. Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi üyelerini, 48'nci gündem maddesinin oylanması halinde RED OYU vermeye çağırıyor, bunun kendilerini oyları ile oraya gönderen seçmenlerine borçları olduğunu söylüyoruz.

Öte yandan şunu çok iyi biliyoruz ki, Burhaniye Belediyesi, isterse projeyi geri çekebilir ve kalıcı olarak iptal edebilir. Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler'e ve meclis üyelerine seçim öncesi vaatlerinde sıklıkla vurguladıkları çevre duyarlılıklarını hatırlatmak istiyoruz. Bu proje, hem Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri hem de Burhaniye Belediye Meclisi üyelerinin çevreye duyarlı oldukları iddialarının sınandığı bir turnusol kağıdıdır. Şimdi, hayati öneme sahip toplantının arifesinde ilgililere soruyoruz ve cevap bekliyoruz. Rant mı, hayat mı? Para mı, doğa mı? Beton mu, Burhaniye mi? Biz hayat diyoruz, biz doğa diyoruz ve biz Burhaniye diyoruz".