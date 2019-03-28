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Burhaniye'de çatı yangını korkuttu

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın çatıyı küle çevirirken, büyük korkuya sebep oldu.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın çatıyı küle çevirirken, büyük korkuya sebep oldu. Uykudan uyandırılan 40 dairenin sakinleri sokağa döküldü.


Ahmet Akın Kültür Merkezi arkasındaki Prestij Konutları C Blokta 5.30 sırasında çıkan baca yangını kısa sürede apartmanın çatısını sardı. Yangını gören yan binadaki bir vatandaş apartmandakileri uyandırırken, yangının çıktığı apartmandaki 40 aile evlerini boşalttı. Yangın yerine çok sayıda itfaiye sevk edilirken, müdahaleye rağmen çatı küle döndü. Yangının dairelere sıçramaması için büyük gayret gösteren itfaiyenin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla yangın söndürülebildi.

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