İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Burhaniye'de Çekirdekli Siyah Kan Üzümü ilgi gördü

Burhaniye ilçesinde, pazarda satılan Adıyaman’ın Çekirdekli Siyah Kan Üzümü ilgi gördü.

Burhaniye ilçesinde, pazarda satılan Adıyaman'ın Çekirdekli Siyah Kan Üzümü ilgi gördü. Üzümün çok tutulduğunu anlatan Salih Özdal, tadanların tekrar gelip aldıklarını söyledi.


Burhaniye Pazarında satılan Çekirdekli Siyan Kan Üzümü ilgi gördü. 5 yıldır pazarda değişik ürünler sattığını anlatan Salih Özdal, Adıyaman'dan gelen kara üzümün rağbet gördüğünü söyledi. Özdal, “Hem kuru hem de taze haliyle tüketilen bu üzümün kurusunu satıyorum. Kalbinizden cilt hücrelerine kadar büyük bir koruyucu görevi alan siyah üzüm, hastaları yataktan kaldıran etkiye sahiptir. Kanı temizler. Saç köklerini güçlendirir. Kansızlığı giderir. Vücuda enerji verir. Kalbi korur. Bağırsakları çalıştırır. Faydaları saymakla bitmiyor. Bir alan bir daha alıyor. Satışlardan memnunum” dedi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.