Burhaniye'de çıkan yangında bir ev kül oldu

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, öğle saatlerinde Pelitköy Mahallesinde çıkan yangında bir ev zarar gördü. Yangın, Burhaniye İtfaiyesi tarafından çevreye sıçramadan söndürürken, ev oturulamaz hale geldi.

İlçeye 9 kilometre uzaklıktaki kırsal Pelitköy Mahallesi Atatürk Caddesi 8 numaralı evde çıkan yangın korkuya sebep oldu. Şaban Karaçam'a ait olduğu öğrenilen evdeki yangına Burhaniye İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler müdahale etti. Yangın çevreye sıçramadan söndürülürken, caddede yaşananlar rahat bir nefes adı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.