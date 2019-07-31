Burhaniye'de Çocuk Koruma Koordinasyon Kurulu Toplantısı

Burhaniye ilçesinde, Çocuk Koruma İlçe Koordinasyon Kurulu Toplantısı Kaymakam Hüseyin Öner'in başkanlığında yapıldı. Toplantıda, 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu'na göre verilen koruyucu ve destekleyici hizmetlerin yerine getirilmesi konuları ele alındı.

Kaymakamlık Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıya Kaymakam Hüseyin Öner'in yanı sıra, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Korkmaz, İlçe Jandarma Komutan Vekili Eray Aydoğan ve ilgili kurum amirleri katılım sağladı. Toplantıda, koruyucu ve destekleyici tedbir kararları hakkında bilgilendirme yapılırken, suça sürüklenen çocuklar hakkında alınması gereken önlemler masaya yatırıldı. Okullardaki güvenlik tedbirleri, bağımlılık ve istismar konulu eğitim faaliyetleri, görüşüldü. Çocukların her aile ve toplum için son derece önemli bir konu olduğunu ifade eden Kaymakam Öner, “Çocukların korunmasıyla ilgili kurumlar arası koordinasyonun önemine dikkat çektik. Her kuruma bir görev düşüyor.Bu sorumlulukların mutlaka yerine getirilmesi gerektiğine inanıyoruz” dedi.