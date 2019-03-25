Burhaniye'de çok kitap okuyan öğrenciler ödüllendirildi

Kütüphaneler Haftası, çeşitli etkinliklerde kutlanırken, kütüphanede en çok kitap okuyan öğrenciler de ödüllendirildi. Öğrencilerin ödülleri, Kaymakam Hüseyin Öner, İlçe Emniyet Müdürü Tuncay Orhan, Jandarma Komutanı Üsteğmen Alim Burak Çelik ve bazı daire müdürleri tarafından verildi.

İlçe Halk Kütüphanesinde düzenlenen törende bir konuşma yapan Kaymakam Hüseyin Öner, kitap okuma alışkanlığını yaygınlaştırmak için okullarda okuma saatleri düzenlediklerini söyledi. Kalıcı öğrenmenin yolunun kitap okumaktan geçtiğini anlatan Kaymakam Öner, “Bu gün 55'nci Kütüphaneler Haftası'nı kutluyoruz. Bilgiye ulaşmanın yolunun kütüphanelerden geçtiğini düşünüyorum. Geçmişten günümüze bilgileri öğrenmek için çok kitap okumalıyız. Dostluğundan şüphe duymayacağımız kitaplardan bol bol yararlanalım.İlçemizde okuma alışkanlığının yaygınlaştırılması için okullarımızda kitap okuma saatleri düzenliyoruz. Çok kitap okuyarak ödül almaya hak kazanan çocuklarımızı kutluyorum. Törene katılan mesai arkadaşlarıma ve kütüphane çalışanlarına teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmanın ardından kütüphanede en çok kitap okuyan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine Kaymakam Öner ve daire müdürleri tarafından ödülleri verildi. 25 öğrenciye, kitap ve boyama setinden oluşan hediyeler verilirken, çok sayıda öğrenci Kaymakam Öner ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Ödül alan öğrenciler de, törene katılanlarla topluca fotoğraf çektirdi. Burhaniye Halk Kütüphanesi Sorumlusu Rafiye Demir'de, törene katılan Kaymakam Öner ve daire müdürlerine teşekkür etti.